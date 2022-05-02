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    Події в Україні

    CNN: мародери Кадирова зганьбились на весь світ

    Тепер єдиний спосіб щось заробити на вкраденому - розібрати його на запчастини - CNN: мародери Кадирова зганьбились на весь світ
    Тепер єдиний спосіб щось заробити на вкраденому - розібрати його на запчастини
    фото: CNN

    Окупанти були не в курсі, що сучасна сільгосптехніка, яку вони покрали, дистанційно блокується

    Орки викрали з тимчасово окупованого Мелітополя сучасну сільськогосподарську техніку з дилерського центру і відправили її в Чечню. Про це повідомляє CNN посиланням на місцевого бізнесмена.

    Здолавши понад тисячу кілометрів, злодії врешті не змогли скористатися жодним обладнанням, тому що воно було заблоковано власниками віддалено.

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    CNN: мародери Кадирова зганьбились на весь світ
    CNN: мародери Кадирова зганьбились на весь світ

    Повідомляється, що загалом вкрадене оцінюється майже у $5 млн.

    Переміщення техніки із GPS відстежили до села у Чечні. «Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, то не змогли їх навіть увімкнути, тому що техніку заблокували дистанційно», – пише CNN.

    Тепер єдиний спосіб щось заробити на вкраденому розібрати його на запчастини.

    Нагадаємо, російські окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею Маріуполя. Також озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська. До слова, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області. Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    CNN: мародери Кадирова зганьбились на весь світ