CNN: мародери Кадирова зганьбились на весь світ

Тепер єдиний спосіб щось заробити на вкраденому - розібрати його на запчастини

Окупанти були не в курсі, що сучасна сільгосптехніка, яку вони покрали, дистанційно блокується

Орки викрали з тимчасово окупованого Мелітополя сучасну сільськогосподарську техніку з дилерського центру і відправили її в Чечню. Про це повідомляє CNN посиланням на місцевого бізнесмена.

Здолавши понад тисячу кілометрів, злодії врешті не змогли скористатися жодним обладнанням, тому що воно було заблоковано власниками віддалено.

Повідомляється, що загалом вкрадене оцінюється майже у $5 млн.

Переміщення техніки із GPS відстежили до села у Чечні. «Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, то не змогли їх навіть увімкнути, тому що техніку заблокували дистанційно», – пише CNN.

Тепер єдиний спосіб щось заробити на вкраденому розібрати його на запчастини.

Нагадаємо, російські окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею Маріуполя. Також озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо громадян, пограбували філію одного з сільгосптовариств Запорізької області, розташовану у місті Кам’янка-Дніпровська. До слова, рашисти віднедавна почали потягами вивозити зерно з окупованої Херсонської області. Також рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області.