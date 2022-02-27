«Російський корабель – іди на**й»: українці записали пісню-зверенння до росіян (відео)
Окупанти мають розуміти, що їм тут не раді
Четверту добу українці відбивають атаку ворога.
Вже легендарною стала відповідь захисників острову Зміїний на пропозицію російських окупантів здатися.
«Російський корабель – іди на**й» проста та лаконічна відповідь надихнула українців на творчість. Власне, інтернетом шириться пісня з аналогічною назвою.
Текст Олександри Смілянської, співає та змонтував відео Олександр Сичок:
Обережно! Ненормативна лексика!
Нагадаємо, з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну під час воєнного стану.
Цю інформацію нам підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.
В той же час, українські військові повернули контроль над Харковом. Працюють Збройні сили України, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога.