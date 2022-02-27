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    «Російський корабель – іди на**й»: українці записали пісню-зверенння до росіян (відео)

    Загарбники пропонували українцям здатися, але вони відмовилися - «Російський корабель – іди на**й»: українці записали пісню-зверенння до росіян (відео)
    Загарбники пропонували українцям здатися, але вони відмовилися
    архівне фото з відкритих джерел

    Окупанти мають розуміти, що їм тут не раді

    Четверту добу українці відбивають атаку ворога.

    Вже легендарною стала відповідь захисників острову Зміїний на пропозицію російських окупантів здатися.

    «Російський корабель – іди на**й» проста та лаконічна відповідь надихнула українців на творчість. Власне, інтернетом шириться пісня з аналогічною назвою.

    Текст Олександри Смілянської, співає та змонтував відео Олександр Сичок:

    Обережно! Ненормативна лексика!

    Нагадаємо, з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну під час воєнного стану.

    Цю інформацію нам підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.

    В той же час, українські військові повернули контроль над Харковом. Працюють Збройні сили України, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога.

    Теги: окупанти війна українці військові корабель пісня
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    «Російський корабель – іди на**й»: українці записали пісню-зверенння до росіян (відео)