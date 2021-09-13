Біля берегів Японії знайшли мертвого гігантського кашалота (відео)

Влада вирішує, що робити з тілом 14-метрового гігантського ссавця

У Японії жителі міста Одавара у префектурі Канагава виявили на одному з пляжів тіло мертвого кашалота завдовжки понад 14 метрів. Про це повідомив телеканал NHK у понеділок, 13 вересня.

Зазначається, що на цей час влада вирішує, що робити з тілом гігантського ссавця. За словами місцевих жителів, раз на декілька років на берег викидає тіла мертвих китів і кашалотів, але таку велику особину вони бачать вперше.

На даний момент причина смерті кашалота не встановлена. Цим питанням планують зайнятися фахівці з місцевого дослідного інституту.

До слова, закарпатець упіймав у ставку велетенську рибу (фото).