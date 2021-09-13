  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Біля берегів Японії знайшли мертвого гігантського кашалота (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами місцевих жителів, таку велику особину вони бачать вперше - Біля берегів Японії знайшли мертвого гігантського кашалота (відео)
    За словами місцевих жителів, таку велику особину вони бачать вперше
    скріншот з відео

    Влада вирішує, що робити з тілом 14-метрового гігантського ссавця

    У Японії жителі міста Одавара у префектурі Канагава виявили на одному з пляжів тіло мертвого кашалота завдовжки понад 14 метрів. Про це повідомив телеканал NHK у понеділок, 13 вересня.

    Зазначається, що на цей час влада вирішує, що робити з тілом гігантського ссавця. За словами місцевих жителів, раз на декілька років на берег викидає тіла мертвих китів і кашалотів, але таку велику особину вони бачать вперше.

    На даний момент причина смерті кашалота не встановлена. Цим питанням планують зайнятися фахівці з місцевого дослідного інституту.

    До слова, закарпатець упіймав у ставку велетенську рибу (фото).

    Теги: Японія пляжі риба море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля берегів Японії знайшли мертвого гігантського кашалота (відео)