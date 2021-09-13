Біля берегів Японії знайшли мертвого гігантського кашалота (відео)
Влада вирішує, що робити з тілом 14-метрового гігантського ссавця
У Японії жителі міста Одавара у префектурі Канагава виявили на одному з пляжів тіло мертвого кашалота завдовжки понад 14 метрів. Про це повідомив телеканал NHK у понеділок, 13 вересня.
Зазначається, що на цей час влада вирішує, що робити з тілом гігантського ссавця. За словами місцевих жителів, раз на декілька років на берег викидає тіла мертвих китів і кашалотів, але таку велику особину вони бачать вперше.
На даний момент причина смерті кашалота не встановлена. Цим питанням планують зайнятися фахівці з місцевого дослідного інституту.
13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV
До слова, закарпатець упіймав у ставку велетенську рибу (фото).