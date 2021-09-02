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    Жителька Кіровоградщини підчепила рідкісну хворобу через рибу

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    Дівчині стало зле після того, як вона поїла риби з місцевого магазину - Жителька Кіровоградщини підчепила рідкісну хворобу через рибу
    Дівчині стало зле після того, як вона поїла риби з місцевого магазину
    Фото з відкритих джерел

    Ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніше отрути гримучої змії

    У Кіровоградській області в місті Знам'янка 22-річна дівчина заразилася ботулізмом. Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Молода особа купила в магазині солону рибу, але покупка виявилася фатальною.

    1 вересня дівчина купила в місцевому магазині солону рибу і після цього відчула тривожні симптоми. З метою підтвердження діагнозу ботулізм в лабораторію відділу досліджень біологічних факторів центру доставили кров хворої. Діагноз підтвердився.

    Зараз постраждала в легкому стані перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні Знам'янської міської лікарні.

    Фахівці відзначили, що ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніше отрути гримучої змії, тому щоб уберегтися від ботулізму потрібно уникати вживання:

    • в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
    • м'ясних і грибних консервів;
    • консервів домашнього виробництва;
    • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
    • якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

    Перші ознаки ботулізму у людей з'являються через 5-12 годин після потрапляння токсину в організм.

    Це досить рідкісне і дуже небезпечне захворювання. Спори бактерій потрапляють в організм і викликають важке захворювання, яке може привести до летального результату.

    У травні поточного року у Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізму. Померла 38-річна жінка.

    Теги: отруєння продукти їжа лікарня Кіровоградщина жінка магазин риба
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    Жителька Кіровоградщини підчепила рідкісну хворобу через рибу