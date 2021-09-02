Жителька Кіровоградщини підчепила рідкісну хворобу через рибу

Дівчині стало зле після того, як вона поїла риби з місцевого магазину

Ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніше отрути гримучої змії

У Кіровоградській області в місті Знам'янка 22-річна дівчина заразилася ботулізмом. Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Молода особа купила в магазині солону рибу, але покупка виявилася фатальною.

1 вересня дівчина купила в місцевому магазині солону рибу і після цього відчула тривожні симптоми. З метою підтвердження діагнозу ботулізм в лабораторію відділу досліджень біологічних факторів центру доставили кров хворої. Діагноз підтвердився.

Зараз постраждала в легкому стані перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні Знам'янської міської лікарні.

Фахівці відзначили, що ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніше отрути гримучої змії, тому щоб уберегтися від ботулізму потрібно уникати вживання:

в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних і грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

Перші ознаки ботулізму у людей з'являються через 5-12 годин після потрапляння токсину в організм.

Це досить рідкісне і дуже небезпечне захворювання. Спори бактерій потрапляють в організм і викликають важке захворювання, яке може привести до летального результату.

У травні поточного року у Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізму. Померла 38-річна жінка.