Закарпатець упіймав у ставку велетенську рибу (фото)

Сом – найбільша хижа риба, яка мешкає в прісноводних озерах і річках

Чоловік зловив рибу на курячу печінку, яку приладнав на гачок

Закарпатець Михайло Блискун упіймав 12-кілограмового сома. Чоловік відпочивав у одному з санаторіїв неподалік селища Шаян на Хустщині та вирішив порибалити. Про це інформують «Новини Закарпаття».

Михайло Блискун пішов до однієї із водойм, де підприємці розводять рибу. Саме тут на спінінгову волосінь із блесною і клюнув 12-кілограмовий сом. Коли його підняли та зміряли, то витягнувся на майже цілий метр.

Чоловік зловив рибу на курячу печінку, яку приладнав на гачок. Риба чи не пів години «водила» його, доки намагався витягнути її на берег. Змучився так, що на кілька хвилин мусив біля «трофею» присісти та відпочити. Приблизний вік цього сома – 8-10 років.

Улов віддали на кухню санаторію, де його посмажили та пригостили відпочивальників.

Раніше житель Рівненщини Михайло Прядун знайшов у лісі білого гриба, який заважив 1440 грамів. Гіганта чоловік відшукав у лісовому масиві на Березнівщині.

Також на Поділлі, у місті Хмільник Вінницької області, чоловік знайшов сім грибів-дощовиків, розмір кожного більший за людську голову. Найбільший заважив 3 кг.

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