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    Мор риби в Дніпрі: експерт назвав причини

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    Цього літа маштаби загибелі риби у Дніпрі стали загрозливими - Мор риби в Дніпрі: експерт назвав причини
    Цього літа маштаби загибелі риби у Дніпрі стали загрозливими
    Фото: 24tv.ua

    Аномальна спека провокує зменшення кількості кисню у річковій воді

    Окрім забруднення Дніпра промисловими викидами, каналізаційними та зливовими стоками та сільськогосподарськими добривами, цього року ріка потерпає від аномально спекотного літа та великої кількісті зливових дощів. Про це йдеться у статті виконавчого директора ГО «Голос природи» Євгена Колішевського у виданні Лица.

    Автор статті зазначає, що у період аномальної спеки, спричиненої зміною клімату, прискорюється процес розкладання органічних забруднювачів (фосфатні і азотні сполуки). Під час цих реакцій кисень «згоряє», а його нестача призводить до масової загибелі риби та інших річкових мешканців.

    «Крім цього, у період різких перепадів температури (вдень – спека, вночі – прохолодно) у нічний час кисень активно поглинається водоростями. З урахуванням, що Дніпро в останні десятиліття інтенсивно заростає водоростями, цей фактор також стає актуальним. У літній період концентрація забруднення Дніпра зростає», – констатує автор статті.

    На його думку, якщо не вжвати кардинальних заходів, спрямованих на зниження рівня забруднення, масовий мор риби буде повторюватися щороку. У цьому випадку масштаби екологічної катастрофи можуть досягти національного рівня і мати серйозні наслідки як для тваринного світу, так і людей.

    Нагадаємо, Із Азовського моря зникає бичок. Фахівець пояснив причину.

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    Теги: екологія річка Дніпро риба
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    Мор риби в Дніпрі: експерт назвав причини