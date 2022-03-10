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    Проблема номер один: Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі

    Арестович попросив жителів Маріуполя триматися - Проблема номер один: Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі
    Арестович попросив жителів Маріуполя триматися
    фото з відкритих джерел

    Військово-політичне керівництво вирішує проблему Маріуполя

    У Маріуполі наразі найскладніша ситуація, однак військово-політичне керівництво держави пріоритетно вирішує цю проблему. Про це розповів Олексій Арестович.

    «Все військово-політичне керівництво України зараз вирішує проблему Маріуполя, як проблему номер один», – зазначив Арестович.

    За словами Олексія Арестовича, Маріуполь наразі перебуває в облозі, однак у ворога немає сил, щоб зайти у місто. Він переконаний, що усі окупанти там і поляжуть.

    Арестович розповів, що місто «рівняють» артилерією та авіацією, як колись робили це з сирійським Аллепо. У цього є 2 мети:

    • змусити мирних жителів приповзти до Росії на колінах;
    • отримати приклад, на який можна буде посилатися, залякуючи інші міста, мовляв «Ви що, хочете, як у Маріуполі?».

    Однак радник глави ОП запевняє, що, попри складність становища, здатися – означає приректи себе на приниження, фільтрацію, тортури та участь у дешевій кремлівській пропагандистській виставі.

    За його даними, за ці два дні з інших частково заблокованих або заблокованих міст евакуювали понад сорок тисяч людей.

    Арестович попросив жителів Маріуполя триматися.

    «Потрібно втриматися, розтягуючи час і таким чином створювати нові шанси на розблокування», – пояснив Арестович.

    Нагадаємо, сьогодні Кремль визнав зумисне бомбардування пологового у Маріуполі.

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    Теги: Маріуполь окупанти обстріл бомбардування міст ракета Олексій Арестович
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    Проблема номер один: Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі