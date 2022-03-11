Зеленський присвоїв звання Герой України та нагородив низку захисників орденами

Ще чотирьом військовим президент присвоїв звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про присвоєння звання Герой України 13-ти військовим. Про це голова держави повідомив під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський підписав декілька дуже важливих указів.

Так, присвоєно звання Героя України 13-ти нашим захисникам:

Підполковник Літун Андрій Миколайович. Посмертно. Загинув, прикриваючи українських військових і героїчно стримуючи наступ ворога.

Капітан Корпан Олександр Богданович. Посмертно. Врятував українських бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів від них літак, що падав.

Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович. Посмертно. У боях у Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.

Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. Посмертно. Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.

Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович. Посмертно. За мужність і героїзм під час евакуації поранених у Донецькій області, за порятунок українських військових.

Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович. Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.

Полковник Хода Леонід Олексійович. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин противника.

Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомелі.

Підполковник Яковенко Олександр Олексійович. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.

Майор Бова Євгеній Петрович. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій у постійних атаках ворога.

Капітан Боєчко Василь Васильович. За надзвичайно успішну ліквідацію техніки та живої сили ворога.

Сержант Мороз Олег Романович. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.

Матрос Самофалов Валерій Михайлович. В одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога.

«Також я підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев'ятьох посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно), 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій», – додав президент.

Окрім того, 10 березня звання бригадного генерала присвоєно:

Нечаєву Олегу Олександровичу. За успішну оборону Київської області.

Ліщинському Владиславу Вацлавовичу. За надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.

Гуцолу Володимиру Володимировичу. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.

Демʼянчику Григорію Петровичу. За успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів.

Читайте також: