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    Зеленський присвоїв звання Герой України та нагородив низку захисників орденами

    Зеленський присвоїв звання Герой України 13-ти військовим - Зеленський присвоїв звання Герой України та нагородив низку захисників орденами
    Зеленський присвоїв звання Герой України 13-ти військовим
    фото з відкритих джерел

    Ще чотирьом військовим президент присвоїв звання бригадного генерала

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про присвоєння звання Герой України 13-ти військовим. Про це голова держави повідомив під час свого традиційного відеозвернення.

    Зеленський підписав декілька дуже важливих указів.

    Так, присвоєно звання Героя України 13-ти нашим захисникам:

    • Підполковник Літун Андрій Миколайович. Посмертно. Загинув, прикриваючи українських військових і героїчно стримуючи наступ ворога.
    • Капітан Корпан Олександр Богданович. Посмертно. Врятував українських бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів від них літак, що падав.
    • Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович. Посмертно. У боях у Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.
    • Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. Посмертно. Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.
    • Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович. Посмертно. За мужність і героїзм під час евакуації поранених у Донецькій області, за порятунок українських військових.
    • Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович. Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
    • Полковник Хода Леонід Олексійович. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин противника.
    • Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомелі.
    • Підполковник Яковенко Олександр Олексійович. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.
    • Майор Бова Євгеній Петрович. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій у постійних атаках ворога.
    • Капітан Боєчко Василь Васильович. За надзвичайно успішну ліквідацію техніки та живої сили ворога.
    • Сержант Мороз Олег Романович. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
    • Матрос Самофалов Валерій Михайлович. В одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога.

    «Також я підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев'ятьох посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно), 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій», – додав президент.

    Окрім того, 10 березня звання бригадного генерала присвоєно:

    • Нечаєву Олегу Олександровичу. За успішну оборону Київської області.
    • Ліщинському Владиславу Вацлавовичу. За надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.
    • Гуцолу Володимиру Володимировичу. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.
    • Демʼянчику Григорію Петровичу. За успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів.

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    Теги: літак військові Герой України звання героя Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський присвоїв звання Герой України та нагородив низку захисників орденами