У «Дії» з'явився документ із матюком
Стало доступним посвідчення особи на період воєнного стану
У застосунку «Дія» вже з'явився «єДокумент». Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.
«Документ діє у військовий час. Слава Україні! Русській воєнний корабль іді нах*й!», – ідеться в рухливому рядку в самій «Дії».
Це вперше в Україні, коли в офіційному документі написана лайлива фраза, яка вже стала національним гаслом війни проти Росії.
«єДокумент» містить:
- фото,
- прізвище, ім'я по батькові,
- дату народження,
- ідентифікаційний код,
- QR-код на зворотній частині для підтвердження особи.
Тимчасове цифрове посвідчення особи на період воєнного часу визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.
Для того, щоб «єДокумент» з'явився в застосунку, його потрібно оновити до найновішої версії (через меню).
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у «Дії» з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення – «єДокумент». Він міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.
«Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. «єДокумент» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії», – поінформував Шмигаль.