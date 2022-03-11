У «Дії» з'явився документ із матюком

Цифровий документ буде корисний для осіб, які втратили паперові документи

Стало доступним посвідчення особи на період воєнного стану

У застосунку «Дія» вже з'явився «єДокумент». Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

«Документ діє у військовий час. Слава Україні! Русській воєнний корабль іді нах*й!», – ідеться в рухливому рядку в самій «Дії».

Це вперше в Україні, коли в офіційному документі написана лайлива фраза, яка вже стала національним гаслом війни проти Росії.

«єДокумент» містить:

фото,

прізвище, ім'я по батькові,

дату народження,

ідентифікаційний код,

QR-код на зворотній частині для підтвердження особи.

Тимчасове цифрове посвідчення особи на період воєнного часу визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.

Для того, щоб «єДокумент» з'явився в застосунку, його потрібно оновити до найновішої версії (через меню).

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у «Дії» з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення – «єДокумент». Він міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

«Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. «єДокумент» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії», – поінформував Шмигаль.