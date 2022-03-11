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    У «Дії» з'явився документ із матюком

    Цифровий документ буде корисний для осіб, які втратили паперові документи - У «Дії» з'явився документ із матюком
    Цифровий документ буде корисний для осіб, які втратили паперові документи

    Стало доступним посвідчення особи на період воєнного стану

    У застосунку «Дія» вже з'явився «єДокумент». Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

    «Документ діє у військовий час. Слава Україні! Русській воєнний корабль іді нах*й!», – ідеться в рухливому рядку в самій «Дії».

    Це вперше в Україні, коли в офіційному документі написана лайлива фраза, яка вже стала національним гаслом війни проти Росії.

    «єДокумент» містить:

    • фото,
    • прізвище, ім'я по батькові,
    • дату народження,
    • ідентифікаційний код,
    • QR-код на зворотній частині для підтвердження особи.

    Тимчасове цифрове посвідчення особи на період воєнного часу визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.

    Для того, щоб «єДокумент» з'явився в застосунку, його потрібно оновити до найновішої версії (через меню).

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у «Дії» з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення – «єДокумент». Він міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

    «Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. «єДокумент» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії», – поінформував Шмигаль.

    Теги: документи військові корабль
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    У «Дії» з'явився документ із матюком