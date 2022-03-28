Бився до кінця. Офіцер-десантник отримав посмертно звання «Герой України» (відео)

Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

Генеральний штаб ЗСУ вшанував пам'ять полеглого Героя. Життя Андрія Хоменка обірвалося 3 березня під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Він до кінця командував своїм підрозділом, завдавши противнику максимальних втрат − близько 30-ти російських окупантів.

«Офіцер-десантник, старший лейтенант Андрій Хоменко врятував багато життів своїх побратимів та загинув у бою справжнім Героєм.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Андрій Хоменко удостоєний звання Герой України (посмертно).

Вічна пам'ять та слава воїну! Ми помстимося за кожного!», − запевнили у Генштабі.

Нагадаємо, 28 березня, українські військові збили ворожий літак та безпілотник на Харківщині.

«На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді – зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак!», – написали військові.