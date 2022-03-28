  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Бився до кінця. Офіцер-десантник отримав посмертно звання «Герой України» (відео)

    Вічна пам'ять Герою! - Бився до кінця. Офіцер-десантник отримав посмертно звання «Герой України» (відео)
    Вічна пам'ять Герою!
    фото з соцмереж

    Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України

    Генеральний штаб ЗСУ вшанував пам'ять полеглого Героя. Життя Андрія Хоменка обірвалося 3 березня під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Він до кінця командував своїм підрозділом, завдавши противнику максимальних втрат − близько 30-ти російських окупантів.

    «Офіцер-десантник, старший лейтенант Андрій Хоменко врятував багато життів своїх побратимів та загинув у бою справжнім Героєм.

    За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Андрій Хоменко удостоєний звання Герой України (посмертно).

    Вічна пам'ять та слава воїну! Ми помстимося за кожного!», − запевнили у Генштабі.

    Нагадаємо, 28 березня, українські військові збили ворожий літак та безпілотник на Харківщині.

    «На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді – зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак!», – написали військові.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Герой України Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бився до кінця. Офіцер-десантник отримав посмертно звання «Герой України» (відео)