Ворог покинув Сновськ, зруйнувавши за собою мости

На Сіверському напрямку сьогодні противник наступальних дій не проводив

Ворог покинув зайняте раніше місто Сновськ, одночасно знищивши міст через річку Снов. Також на Сіверському напрямку російські окупанти знищили кілька мостів та продовжують блокувати Чернігів, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Загалом, на Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу центрального воєнного округу наступальних дій не проводив.

«Ворог проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневого ураження. Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури», – зазначив речник.

«Здійснює оборону раніше захоплених рубежів та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов. Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин», – повідомив речник.

Раніше стало відомо, що на окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі.

Згодом у Сновській міській раді повідомили про викрадення окупантами 25 березня сімох жителів громади, серед яких і міський голова.

Сьогодні стало відомо, що противник продовжує блокувати місто Чернігів, здійснює оборону раніше захоплених рубежі та проводить інженерне обладнання позицій.