ЗСУ знищили російський літак та безпілотник на Харківщині

Харків – одне з тих українських міст, яке зазнає великих втрат від ворожих обстрілів

Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник

У понеділок, 28 березня, українські військові збили ворожий літак та безпілотник на Харківщині. Про це повідомляє повітряне командування «Схід».

«На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді – зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак!», – написали військові.

Нагадаємо, що Харків – одне з тих українських міст, яке зазнає великих втрат від ворожих обстрілів. Росіяни не можуть захопити місто, тому нищать його інфраструктуру та житло місцевих мешканців, скидаючи бомби та запускаючи ракети. За час війни у Харкові російські військові знищили уже понад тисячу багатоповерхівок.

Протягом минулої доби окупанти обстріляли житлові багатоповерхи в Основ’янському, Московському, Новобаварському, Київському районах міста Харкова, а також у Чугуївському районі області.

Також 27 березня військовослужбовцями РФ було обстріляно села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілів загинуло три дитини та одна отримала поранення.

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