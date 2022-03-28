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    Верховна Рада може заборонити Московську церкву в Україні

    Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України &laquo;Про свободу совісті та релігійні організації&raquo; - Верховна Рада може заборонити Московську церкву в Україні
    Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
    фото: УНІАН

    Ініціаторами законопроєкту є нардепи від фракції «Голосу» і обранець зі «Слуги народу»

    Група народних депутатів (шість із фракції «Голосу» і обранець зі «Слуги народу») виступила за запровадження заборони діяльності Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП). Відповідний законопроєкт 26 березня з’явився на сайті Ради, передає «Главком».

    Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». А саме – під заборону потрапляють релігійні організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.

    «В Україні продовжує свою діяльність по суті своїй – розгалужена всеукраїнська розвідувально-диверсійна структура, яка всі ці роки працювала і продовжує працювати на користь путіна – російська православна церква в Україні (раніше – Українська православна церква московського патріархату). До прикладу, 25 лютого 2022 року у Київській області біля Гостомеля був затриманий протоієрей російської православної церкви в Україні – Михаїл Павлушенко, який допомагав російській армії. 16 березня 2022 року у Києві затримали священника російської православної церкви в Україні отця Онуфрія. Під час обшуку його будинку було виявлено, що він співпрацював зі спецслужбами рф. І такі випадки є неодноразовими. Все це демонструє необхідність законодавчого закріплення заборони діяльності релігійних організацій та об'єднань, які керуються державами, що визнані в Україні такими, що здійснили військову агресію проти нашої держави», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

    Станом на 28 березня вказаний законопроєкт направлено на розгляд профільного парламентського комітету.

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    Теги: росія окупанти церква війна Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    Верховна Рада може заборонити Московську церкву в Україні