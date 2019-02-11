Бранець Кремля Володимир Балух: один в полі воїн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Балух

Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, засудив Балуха до 4 років та 11 місяців колонії

Володимиру Балуху виповнилось 48 років. У свій день народження він перебуває за ґратами колонії у Керчі. Адвокати просять про умовно-дострокове звільнення, але суд відмовляє.

ЗМІ побували в рідному селі Балуха – Серебрянка у Криму. ФСБ затримало Балуха у 2016. На даху його будинку нібито знайшли 90 патронів та кілька тротилових шашок. Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, засудив Балуха до 4 років та 11 місяців колонії. У березні 2018 Балух оголосив безстрокове голодування, воно тривало більше 200 діб.

Джерело: Крим.Реалії