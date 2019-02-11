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    Злочинцю, який з мачете напав на поліцейського в Калуші, загрожує довічне

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    <p>Стосовно підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів</p> - Злочинцю, який з мачете напав на поліцейського в Калуші, загрожує довічне

    Стосовно підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів

    Працівник поліції отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани правої половини обличчя та правого передпліччя

    Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області заарештував чоловіка, підозрюваного в обстрілі радіостанції та нападі на поліцейських.

    Про це 11 лютого повідомляє прес-служба суду.

    За даними правоохоронців, підозрюваний, перебуваючи в приміщенні магазину «Квітанок» у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, здійснив 15 пострілів із пневматичної рушниці у вікно приміщення студії радіо 107.4 ФМ. В результаті було пошкоджено склопакет вікна студії.

    «У подальшому на прилеглій території площі Героїв, 15, під час затримання працівниками поліції підозрюваний почав застосовувати ніж типу мачете та намагався попасти в голову. Працівник поліції отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани правої половини обличчя та правого передпліччя», - заявили в суді.

    Повідомляється, що слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ухвалила застосувати запобіжний захід щодо підозрюваного у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

    «Враховуючи, що злочин було вчинено із застосуванням насильства, розмір застави в такому випадку не визначався. Злочин, в учиненні якого підозрюється особа, є особливо тяжким, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне позбавлення волі», - підкреслили в суді.

    Раніше повідомлялося, що у Києві п'яна компанія влаштувала бійку і напала на поліцейських.

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