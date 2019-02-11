Злочинцю, який з мачете напав на поліцейського в Калуші, загрожує довічне



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Стосовно підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів

Працівник поліції отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани правої половини обличчя та правого передпліччя

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області заарештував чоловіка, підозрюваного в обстрілі радіостанції та нападі на поліцейських.

Про це 11 лютого повідомляє прес-служба суду.

За даними правоохоронців, підозрюваний, перебуваючи в приміщенні магазину «Квітанок» у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, здійснив 15 пострілів із пневматичної рушниці у вікно приміщення студії радіо 107.4 ФМ. В результаті було пошкоджено склопакет вікна студії.

«У подальшому на прилеглій території площі Героїв, 15, під час затримання працівниками поліції підозрюваний почав застосовувати ніж типу мачете та намагався попасти в голову. Працівник поліції отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани правої половини обличчя та правого передпліччя», - заявили в суді.

Повідомляється, що слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ухвалила застосувати запобіжний захід щодо підозрюваного у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

«Враховуючи, що злочин було вчинено із застосуванням насильства, розмір застави в такому випадку не визначався. Злочин, в учиненні якого підозрюється особа, є особливо тяжким, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне позбавлення волі», - підкреслили в суді.

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яна компанія влаштувала бійку і напала на поліцейських.