Нардеп Курячий закликав не допустити Гречківського у новий склад Вищої ради правосуддя
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З’їзд адвокатів, який обиратиме своїх представників до ВРП, відбудеться 15–16 лютого у закритому режимі в одному з туристичних комплексів Львівщини
Член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський, якого Генпрокуратура підозрює у низці корупційних діянь, намагається незаконно переобратися до нового складу ВРП. Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат Максим Курячий.
«Сьогодні суспільство вимагає від влади усіх рівнів максимального очищення та прозорості. Українці висувають жорсткі критерії до майбутніх кандидатів у будь-які органи. Саме в цей час є кричущий випадок, коли сумнозвісний адвокат Павло Гречківський намагається шляхом порушення Конституції України знову потрапити до Вищої ради правосуддя», – заявив нардеп.
Як повідомив Максим Курячий, нинішній член Вищої ради правосуддя Гречківський намагається через перейменування Вищої ради юстиції на Вищу раду правосуддя, яке відбулося в 2016 році, обратися до цього впливового органу двічі поспіль, що прямо забороняє 131 стаття Конституції України. З’їзд адвокатів, який обиратиме своїх представників до ВРП, відбудеться 15–16 лютого у закритому режимі в одному з туристичних комплексів Львівщини. Серед претендентів – Павло Гречківський.
Курячий повідомив ЗМІ про те, що 48 народних депутатів офіційно звернулися з поданням до Конституційного Суду з приводу процедури обрання нового складу Вищої ради правосуддя. Народні обранці простять Суд розтлумачити положення статті 131, яка прямо унеможливлює обрання однієї і тієї ж особи до складу ВРП два терміни поспіль.
«Просимо надати офіційне тлумачення положень частини п’ятої статті 131 Конституції України в контексті такого запитання: чи може особа, яка була членом Вищої ради юстиції та набула статусу члена Вищої ради правосуддя, повторно бути обраною на посаду члена Вищої ради правосуддя?» – йдеться у документі.
Окремо нардеп звернувся до делегатів з’їзду адвокатів, він просить їх не заплямовувати репутацію підтримкою кандидатури Павла Гречківського, щодо якого відкрито цілу низку кримінальних проваджень, зокрема – за підозрою в отриманні хабара.