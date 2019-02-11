Нардеп Курячий закликав не допустити Гречківського у новий склад Вищої ради правосуддя



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Максим Курячий просить делегатів з’їзду адвокатів не заплямовувати репутацію підтримкою кандидатури Павла Гречківського, щодо якого відкрито цілу низку кримінальних проваджень

З’їзд адвокатів, який обиратиме своїх представників до ВРП, відбудеться 15–16 лютого у закритому режимі в одному з туристичних комплексів Львівщини

Член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський, якого Генпрокуратура підозрює у низці корупційних діянь, намагається незаконно переобратися до нового складу ВРП. Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат Максим Курячий.

«Сьогодні суспільство вимагає від влади усіх рівнів максимального очищення та прозорості. Українці висувають жорсткі критерії до майбутніх кандидатів у будь-які органи. Саме в цей час є кричущий випадок, коли сумнозвісний адвокат Павло Гречківський намагається шляхом порушення Конституції України знову потрапити до Вищої ради правосуддя», – заявив нардеп.

Як повідомив Максим Курячий, нинішній член Вищої ради правосуддя Гречківський намагається через перейменування Вищої ради юстиції на Вищу раду правосуддя, яке відбулося в 2016 році, обратися до цього впливового органу двічі поспіль, що прямо забороняє 131 стаття Конституції України. З’їзд адвокатів, який обиратиме своїх представників до ВРП, відбудеться 15–16 лютого у закритому режимі в одному з туристичних комплексів Львівщини. Серед претендентів – Павло Гречківський.

Курячий повідомив ЗМІ про те, що 48 народних депутатів офіційно звернулися з поданням до Конституційного Суду з приводу процедури обрання нового складу Вищої ради правосуддя. Народні обранці простять Суд розтлумачити положення статті 131, яка прямо унеможливлює обрання однієї і тієї ж особи до складу ВРП два терміни поспіль.

«Просимо надати офіційне тлумачення положень частини п’ятої статті 131 Конституції України в контексті такого запитання: чи може особа, яка була членом Вищої ради юстиції та набула статусу члена Вищої ради правосуддя, повторно бути обраною на посаду члена Вищої ради правосуддя?» – йдеться у документі.

Окремо нардеп звернувся до делегатів з’їзду адвокатів, він просить їх не заплямовувати репутацію підтримкою кандидатури Павла Гречківського, щодо якого відкрито цілу низку кримінальних проваджень, зокрема – за підозрою в отриманні хабара.