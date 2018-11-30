Денісова планує візит до Москви



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За словами омбудсмена Людмили Денісової, переведення моряків до Москви «полегшить доступ до них офіційних представників України»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує поїздку до Москви у справі захоплених Росією моряків.

Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Як тільки щось з’ясується, безумовно, я плануватиму поїздку до Москви», - сказала Денісова.

За її словами, переведення моряків до Москви полегшить доступ до них офіційних представників України.

«Це територія Російської Федерації. На окупованій же території, у Криму, наші консули не працюють, тоді як на території РФ – так», - зазначила омбудсмен.

Вона повідомила, що зараз знаходиться на зв’язку з апаратом Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. «Я вчора зробила всі необхідні запити, а в омбудсмена РФ натомість відправили запити до силових відомств РФ – чекають офіційного підтвердження про переведення. Точна інформація про місце перебування наших хлопців, військовополонених, має надійти до посольства України у Росії», - сказала Денісова.

Нагадаємо, член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва 30 листопада повідомила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Раніше повідомлялося, що за інформацією архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви.

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.