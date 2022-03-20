«Чом тобі, вороже, не спиться?». Українка записала пісню про нашу перемогу (відео)
Приспів у пісні запам'ятовується з першого разу
Інтернет підкорює новий хіт від тернопільської співачки Віталії Грицак.
Пісню, а також слова та акорди дівчина виставила у свєму telegram-каналі.
«Я не писала в такому стилі пісень вже 2 роки! Завжди була відмазка «нема про що». Так от, дуже жаль, що зараз є про що. Моя пісня – наполовину із мемів війни (як би це не звучало). Але я багато додала від себе. Головна думка – нам важко, але нас взагалі не зламати. А що, хіба не так?», − написала Віта.
Netflix, вже можеш писати сценарій до фільму
(та вибачте, друзі, за спойлер: в фіналі – ми вільні).
Marvel, думаю, ти вже добряче засвоїв –
не про тих ти знімав свої фільми супергероїв.
Нагадаємо, одеський співак Коля Серга, який вступив до лав захисників міста, виконав свій варіант знаменитої пісні «Шаланды, полные кефали» на тлі Оперного театру.
У коментарях сотні слухачів визнають, що тепер наспівуватимуть слова пісні найближчі кілька днів. Особливо слова, де путіну кажуть, що він звичайний поц.