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    «В Одесі ви звичайний поц»: одесити у пісні посміялися над Путіним (відео)

    Хто-хто, а одесити ніколи не втрачають почуття гумору - «В Одесі ви звичайний поц»: одесити у пісні посміялися над Путіним (відео)
    Хто-хто, а одесити ніколи не втрачають почуття гумору
    скріншот з відео

    Бойовий дух та творчість українців сильнішає з кожним днем

    Одеський співак Коля Серга, який вступив до лав захисників міста, виконав свій варіант знаменитої пісні «Шаланды, полные кефали» на тлі Оперного театру.

    Пісню опублікували на сторінці виконавця в Інстаграм.

    У коментарях сотні слухачів визнають, що тепер наспівуватимуть слова пісні найближчі кілька днів.

    Відзначимо, що перший же куплет пісні одразу окреслює відношення одеситів до армії «визволителів»:

    На кораблях володя путин,

    В Одессу выслал свой десант

    А мы его на дно опустим

    И тут займётся им рапан.

    Нагадаємо, голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім, розвіяв міф, що мертві росіяни можуть перетворитися на добрива.

    Він попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти «лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки».

    «Ми ж не звірі. Це міф, що вони на добрива перетворяться і насіння треба насипати у кишені, щоб проросло. Ні, трупна отрута буде заважати нашій посівній. Тож доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами», – зазначив Віталій Кім.

    Теги: росія окупанти Одеса війна путін Україна окупація пісня #stoprussia
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    «В Одесі ви звичайний поц»: одесити у пісні посміялися над Путіним (відео)