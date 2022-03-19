«В Одесі ви звичайний поц»: одесити у пісні посміялися над Путіним (відео)

Хто-хто, а одесити ніколи не втрачають почуття гумору

Бойовий дух та творчість українців сильнішає з кожним днем

Одеський співак Коля Серга, який вступив до лав захисників міста, виконав свій варіант знаменитої пісні «Шаланды, полные кефали» на тлі Оперного театру.

Пісню опублікували на сторінці виконавця в Інстаграм.

У коментарях сотні слухачів визнають, що тепер наспівуватимуть слова пісні найближчі кілька днів.

Відзначимо, що перший же куплет пісні одразу окреслює відношення одеситів до армії «визволителів»:

На кораблях володя путин,

В Одессу выслал свой десант

А мы его на дно опустим

И тут займётся им рапан.

Нагадаємо, голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім, розвіяв міф, що мертві росіяни можуть перетворитися на добрива.

Він попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти «лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки».

«Ми ж не звірі. Це міф, що вони на добрива перетворяться і насіння треба насипати у кишені, щоб проросло. Ні, трупна отрута буде заважати нашій посівній. Тож доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами», – зазначив Віталій Кім.