«В Одесі ви звичайний поц»: одесити у пісні посміялися над Путіним (відео)
Бойовий дух та творчість українців сильнішає з кожним днем
Одеський співак Коля Серга, який вступив до лав захисників міста, виконав свій варіант знаменитої пісні «Шаланды, полные кефали» на тлі Оперного театру.
Пісню опублікували на сторінці виконавця в Інстаграм.
У коментарях сотні слухачів визнають, що тепер наспівуватимуть слова пісні найближчі кілька днів.
Відзначимо, що перший же куплет пісні одразу окреслює відношення одеситів до армії «визволителів»:
На кораблях володя путин,
В Одессу выслал свой десант
А мы его на дно опустим
И тут займётся им рапан.
Нагадаємо, голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім, розвіяв міф, що мертві росіяни можуть перетворитися на добрива.
Він попросив миколаївців повідомляти, де вбиті окупанти «лежать у посадках, за змогою збирати в мішечки».
«Ми ж не звірі. Це міф, що вони на добрива перетворяться і насіння треба насипати у кишені, щоб проросло. Ні, трупна отрута буде заважати нашій посівній. Тож доведеться шукати, збирати, відправляти назад, щоб їх там за ДНК ідентифікували. Там теж є мами», – зазначив Віталій Кім.