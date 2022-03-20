Китай запропонував варіанти припинення війни в Україні

За словами глави МЗС Китай виступає за захист миру й протистояння війні

Китай заявив про об’єктивну й справедливу позицію щодо війни на території України. Запропонував два аспекти розв’язання конфлікту. Про це пише «Сіньхуа».

Член Держради та міністр закордонних справ КНР Ван І прокоментував переговори між президентами КНР та США щодо ситуації в Україні. За його словами Китай виступає за захист миру й протистояння війні. Країна продовжить виносити свої міркування й не сприйматиме примусу та тиску.

Також Ван І зауважив, що Сі Цзіньпін представив два аспекти вирішення війни в Україні, а саме:

сприяння діалогу між сторонами та якнайшвидше припинення бойових дій заради уникнення жертв серед цивільного населення й запобігання гуманітарній кризі;

відмова від менталітету холодної війни та блокової конфронтації, а також створення ефективної й стало архітектури регіональної безпеки для досягнення миру у Європі.

Раніше Китай не засудив вторгнення Росії до України, відмовляючись використовувати цей термін, але висловив глибоку стурбованість війною, закликаючи до дипломатичного рішення. Водночас Пекін оголосив, що підтримує суверенітет та цілісність всіх держав, зокрема й України.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен вважає, що санкції Заходу проти Росії через вторгнення до України стають «усе більш обурливими». Окрім того, за його словами, розширення НАТО на схід заганяє цю ядерну державу «в глухий кут».

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