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    Події в Україні

    На Сумщині ЗСУ знищили колону військової техніки рашистів (фото)

    Техніку окупантів з характерними знаками розгромили - На Сумщині ЗСУ знищили колону військової техніки рашистів (фото)
    Техніку окупантів з характерними знаками розгромили
    фото: facebook.com/UkrainianLandForces

    Ворожа колона перетворилася на металобрухт

    У Сумській області українські військові розбили колону техніки російських загарбників. Про це пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України повідомила у Facebook.

    «Розбита російська військова техніка під Сумами поповнила запаси металобрухту», – так прокоментували захисники фото із розбитою технікою.

    Нагадаємо, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів. Військові повідомляють, що «жива сила опізнанню не підлягає».

    Нагадаємо, за добу військові ліквідували двох російських полковників.

    Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна озброєння окупація #stoprussia
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    На Сумщині ЗСУ знищили колону військової техніки рашистів (фото)