Це – Третя світова. Зеленський описав наслідки невдалих переговорів з Путіним

Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо переговори з Путіним проваляться, це означатиме третю світову війну. Про це Зеленський сказав у коментарі телеканалу CNN.

Зеленський зазначив, що готовий до переговорів з Путіним.

«Я готовий до переговорів з ним (Путіним, - ред.). Я був готовий протягом останніх двох років. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити війну. Ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб вести переговори, розмовляти з Путіним», – сказав президент України.

Він закликав продовжити переговори з РФ.

«Якщо у нас є лише 1% шансів зупинити цю війну, я думаю, що нам потрібно скористатися цим шансом. Ми повинні це зробити. Я можу розповісти вам про результат цих переговорів – у будь-якому випадку ми щодня втрачаємо людей, невинних людей на місцях», – сказав Зеленський.

Президент продовжив: «Російські сили прийшли нас знищити, убити. І ми можемо продемонструвати гідність нашого народу і нашої армії, що ми здатні завдати потужного удару, ми здатні завдати удару у відповідь. Але, на жаль, наша гідність не зможе зберегти життя. Тому я вважаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби проваляться, це означатиме, що це третя світова війна».

Нагадаємо, президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним.

Нагадаємо, сьогодні президент України заявив, що не час розкривати тактику переговорів.

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