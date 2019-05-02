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    «Цілуй, тварюко»: у Росії завідувачка дитсадка змусила дитину цілувати землю (відео)

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    Інцидент зняла на мобільний телефон і виклала у мережу жінка, чия дитина раніше ходила до цього дитсадка - «Цілуй, тварюко»: у Росії завідувачка дитсадка змусила дитину цілувати землю (відео)
    Інцидент зняла на мобільний телефон і виклала у мережу жінка, чия дитина раніше ходила до цього дитсадка
    Скріншот з відео

    «Вихователька» входить до рейтингу найкращих педагогів Краснодарського краю РФ

    У Росії завідувачка дитсадка поставила вихованця на коліна і примусила цілувати землю.

    Так вона покарала п’ятирічного хлопчика на очах у інших дітей за те, що він нібито сказав, що ненавидить російську землю і росіян.

    Завідувачка штовхнула дитину на землю зі словами «Цілуй, тварюка!».

    «На коліна! На коліна, покидьок! І землю цілувати! Цілуй землю! Цілуй землю, тварюка! Ти росіянин, ти виріс на російській землі. Де ваша мораль, якщо вам дитина говорить про те, що ненавидить росіян і Росію», - чутно голос «виховательки» на відео, яке оприлюднили у соцмережах.

    За інформацією росЗМІ, «вихователька» входить до рейтингу найкращих педагогів Краснодарського краю.

    Інцидент зняла на мобільний телефон і виклала у мережу жінка, чия дитина раніше ходила до цього дитсадка.

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