«Цілуй, тварюко»: у Росії завідувачка дитсадка змусила дитину цілувати землю (відео)



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Інцидент зняла на мобільний телефон і виклала у мережу жінка, чия дитина раніше ходила до цього дитсадка Скріншот з відео

«Вихователька» входить до рейтингу найкращих педагогів Краснодарського краю РФ

У Росії завідувачка дитсадка поставила вихованця на коліна і примусила цілувати землю.

Так вона покарала п’ятирічного хлопчика на очах у інших дітей за те, що він нібито сказав, що ненавидить російську землю і росіян.

Завідувачка штовхнула дитину на землю зі словами «Цілуй, тварюка!».

«На коліна! На коліна, покидьок! І землю цілувати! Цілуй землю! Цілуй землю, тварюка! Ти росіянин, ти виріс на російській землі. Де ваша мораль, якщо вам дитина говорить про те, що ненавидить росіян і Росію», - чутно голос «виховательки» на відео, яке оприлюднили у соцмережах.

За інформацією росЗМІ, «вихователька» входить до рейтингу найкращих педагогів Краснодарського краю.

Інцидент зняла на мобільний телефон і виклала у мережу жінка, чия дитина раніше ходила до цього дитсадка.