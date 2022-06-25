Гундяєв звинуватив у своєму падінні святу воду

Кирило Гундяєв заявив, що упав через дію на нього законів фізики

Очільник Московської церкви заявив, що його падіння нічого не означає

Патріарх Московський Кирило прокоментував інцидент у Новоросійську, де він упав під час богослужіння. Винними у своєму падінні Гундяєв назвав закони фізики і чудову підлогу в храмі.

«Підлога прекрасна, в неї дивитися можна, така вона блискуча і гладка», – розхвалив цю деталь церкви очільник Російської православної церкви.

А упав Кирило через те, що підлога була мокра після освячення. «Коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики», – запевнив Гундяєв.

Але, зазначив керівник Московської церкви, його падіння нічого особливого не означає і обійшлося без будь-яких наслідків.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, патріарх Кирило упав під час освячення храму у Новоросійську.

Відомий богослов Андрій Кураєв заявив, що Гундяєв забив спину, ударившись об ребро кафедри. А винними Кураєв назвав коронавірусні обмеження – бо патріарх Московський не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах.

Раніше Гундяєв виправдав звірства рашистських військ в Україні, заявивши про приклади «самопожертви», до яких окупантів нібито спонукала Російська православна церква.