У Росії горить нафтопереробний завод, що належав Медведчуку (відео)

Пожежа сталася в середу вранці близько 8:45

У Росії сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який за формацією ЗМІ належить Віктору Медведчуку. Пожежа сталася в середу вранці близько 8:45, повідомила пресслужба МНС в Ростовській області.

«О 09:25 за московським часом надійшла інформація про те, що сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі на площі 50 квадратних метрів. Загрози поширення немає, постраждалих немає. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За словами очевидців події, стався вибух в районі нафтопереробного заводу. О 10:00 за московським часом пожежу на НЗНП загасили. Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною.

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео з місця пожежі у Ростовській області. На кадрах видно густий чорний дим, який підіймається над заводом.

Тим часом телеграм-канал BAZA публікує відео можливого удару по НПЗ із безпілотника.

До відома, родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них – «Новошахтинський завод нафтопродуктів», який потрапив під українські санкції.

Нагадаємо, нещодавно у Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plazaна вулиці Горбунова.

Також 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

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