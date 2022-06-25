Чому після повернення української влади окупанти отримають кулю, а колаборанти – дві
Таких історій в тимчасово окупованих містах тисячі
Уже понад місяць у лікарні Львова перебуває 70-річна журналістка і волонтерка Тетяна Антонюк, яку окупанти на ворожому блок-посту в Херсоні жорстоко побили через відмову віддати український паспорт під час евакуації.
Літня жінка отримала перелам хребта, через сильні забої голови частково втратила слух.
Запам’ятайте цю історію. Таких в тимчасово окупованих містах тисячі.
Запам’ятайте добре, щоби після повернення української влади не було запитань, чому окупантам – кулю, а колаборантам – дві.
Джерело: блог Сергія Тарути