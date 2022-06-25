Чому після повернення української влади окупанти отримають кулю, а колаборанти – дві

Тетяну Антонюк окупанти на блок-посту в Херсоні жорстоко побили через відмову віддати український паспорт

Таких історій в тимчасово окупованих містах тисячі

Уже понад місяць у лікарні Львова перебуває 70-річна журналістка і волонтерка Тетяна Антонюк, яку окупанти на ворожому блок-посту в Херсоні жорстоко побили через відмову віддати український паспорт під час евакуації.

Літня жінка отримала перелам хребта, через сильні забої голови частково втратила слух.

Запам’ятайте цю історію. Таких в тимчасово окупованих містах тисячі.

Запам’ятайте добре, щоби після повернення української влади не було запитань, чому окупантам – кулю, а колаборантам – дві.

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Джерело: блог Сергія Тарути

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