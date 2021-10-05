«Дім дракона». HBO показав перший тизер приквелу «Гри Престолів»

Перший сезон серіалу «Дім дракона» складатиметься з 10 серій

Канал HBO Max опублікував у YouTube перший тизер серіалу «Дім дракона» – приквела серіалу «Гра престолів» за романами Джорджа Мартіна.

Сюжет майбутнього приквела базується на книзі Мартіна 2018 року «Вогонь і кров». Його дія розгортається за 300 років до подій книги «Пісня льоду та полум'я». У серіалі розповідається історія династії Таргарієнів.

Головні ролі у серіалі виконали Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі та Педді Консидайн. Шоураннерами серіалу стали Мігель Сапочник і Райан Кондал.

Раніше на 83-му році життя померла британська акторка Дайана Рігг, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі «Гра престолів» і дружину агента Джеймса Бонда.

Як відомо, фінал серіалу «Гра престолів» подивилися майже 20 млн американців.

Аудиторія «Гри престолів» збільшувалася з кожним новим сезоном. Для порівняння: середня кількість глядачів кожної серії першого сезону становила 9,3 млн чоловік.

Фентезі-серіал, знятий за циклом романів Джорджа Р.Р. Мартіна «Пісня льоду і полум'я», став найуспішнішим за практично 47-річну історію HBO. Він виходив з 2011 року й отримав безліч нагород завдяки масштабним зйомкам і участі багатьох відомих акторів.