Російський серіал жахливо представив жителів ОРДЛО (відео)

З іншого боку, може в серіалі не так вже й набрехали

Жителі самопроголошених республік навряд чи зрадіють новинкам російського телебачення

На російському каналі ТНТ вийшов серіал «Контакт», в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями та дегенератами, обікрали добрих росіян, які їм допомагали та дарували свої речі.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Герої розмовляють з доведеним до абсурду донецьким акцентом. А коли їх виводять на чисту воду, виправдовують свої злочини тим, що вони постраждали за «русскій мір» і Росія їм тепер зобов'язана» – повідомив журналіст.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки», а на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.