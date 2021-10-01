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    Російський серіал жахливо представив жителів ОРДЛО (відео)

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    З іншого боку, може в серіалі не так вже й набрехали - Російський серіал жахливо представив жителів ОРДЛО (відео)
    З іншого боку, може в серіалі не так вже й набрехали

    Жителі самопроголошених республік навряд чи зрадіють новинкам російського телебачення

    На російському каналі ТНТ вийшов серіал «Контакт», в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями та дегенератами, обікрали добрих росіян, які їм допомагали та дарували свої речі.

    Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

    «Герої розмовляють з доведеним до абсурду донецьким акцентом. А коли їх виводять на чисту воду, виправдовують свої злочини тим, що вони постраждали за «русскій мір» і Росія їм тепер зобов'язана» – повідомив журналіст.

    Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки», а на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.

    Теги: Росія ДНР ОРДЛО Україна серіал
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    Російський серіал жахливо представив жителів ОРДЛО (відео)