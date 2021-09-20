«Корона» і «Тед Лассо»: оголошено переможців премії «Еммі-2021»

Найкращим комедійним серіалом став «Тед Лассо» від Apple TV

Премія «Еммі» – американська нагорода, яка вважається телевізійним аналогом «Оскар»

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії «Еммі». Цього року вперше відзнаку отримали жінки-режисерки драми та комедії – Люсія Аньєлло та Джессіка Хоббс. Про це повідомили на сайті премії.

У категорії «Найкращий драматичний серіал» нагороду отримала «Корона» (Netflix). Олівія Колман за роль королеви Єлизавети II отримала статуетку за «Найкращу головну жіночі роль у драматичному серіалі». Серед чоловіків цю нагороду отримав Джош О Коннор – за роль молодого принца Чарльза у серіалі «Корона».

Джилліан Андерсон за роль Маргарет Тетчер та Тобайас Мензіс за роль принца Філіпа стали найкращими виконавцями ролей другого плану у драматичному серіалі. Загалом серіал переміг в 11 номінаціях.

Найкращим комедійним серіалом став «Тед Лассо» (Apple TV). Джейсон Судейкіс та Джин Смарт стали найкращими виконавцями головних чоловічої та жіночої ролі у комедійного серіалі.

Ганна Ваддінгем та Бретт Голдштейн, які також зіграли у «Тед Лассо», отримали нагороду за найкращі ролі другого плану.

Найкращим мінісеріалом став «Ферзевий гамбіт» (Netflix). Загалом у 2021 році він серед лідерів за кількістю перемог (11 статуеток, зокрема за найкращу режисуру мінісеріалу, найкращий акторський склад, костюми тощо.

У категорії «Найкраща головна жіноча роль у мінісеріалі» перемогла Кейт Вінслет за роль детектива у «Мейр з Істтауна» (HBO). Під час нагородження акторка подякувала автору серіалу за те, що він створив «недосконалу маму середніх років», завдяки чому жінки побачили себе на екрані.

Еван Пітерс та Джуліанн Ніколсон перемогли у номінаціях щодо ролей другого плану у мінісеріалі.

«Найкраща головна чоловіча роль у мінісеріалі» у Юен Мак-Грегор за серіал «Голстон».

Загалом найбільше нагород здобув стрімінговий сервіс Netflix (44), який торік став другим. Натомість торішній тріумфатор та володар 130 номінацій став другим за кількістю статуеток, отримавши лише 19 нагород. У Disney+ 14 нагород, а у Apple TV — 10.

Серед серіалів найбільше перемог у «Корони» та «Ферзевого гамбіту» – по 11. Слідом ідуть шоу Saturday Night Live (вісім), «Тед Лассо» та Мандалорець (по сім).

Найкращою режисеркою комедії стала авторка «Хитрощів» Люсія Аньєлло, драми — Джессіка Хоббс «Корона», мінісеріалу — Скотт Франк «Хід королеви».

Премія «Еммі» – американська нагорода, яка вважається телевізійним аналогом «Оскар». Перша статуетка була вручена 25 січня 1949 року.

Її представляють три організації: Американська телевізійна академія, яка нагороджує вечірні передачі; Американська національна телевізійна академія нагороджує денні, спортивні, телевізійні новини і документальні програми та Міжнародна телевізійна академія, яка нагороджує телевізійні передачі, випущені за межами США.

До слова, чемпіонка світу з Грузії пішла до суду, бо в серіалі «Хід королеви» її назвали росіянкою.