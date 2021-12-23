Дружина Тігіпка без верхнього одягу вивалялася в снігу (відео)
Жінка робила улюблену розвагу дітей – снігового ангела
Дружина колишнього віцепрем’єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпко, Алла Зіневич замилувала мережу своїми процедурами на снігу.
Жіночка у спортивних шортах та топіку босоніж вибігла на сніг і майже викупалася у ньому. Жінка робила улюблену розвагу дітей – снігового ангела. Свої процедури моржування Зіневич опублікувала у мережі ТікТок.
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Але напередодні новорічних свят Зіневич не лише дивує сніговими розвагами, а й тішить підписників фото себе красивої.
Надихнувшись різдвяною атмосферою, Алла попозувала в ошатній червоній сукні.
Нагадаємо, Сергій Тігіпко вирішив вивести з тіні свої стосунки з новою дружиною Аллою Зіневич у жовтні. Нова обраниця на 24 роки молодша за політика. Кохана 61-річного Тігіпка має трьох синів, старшому з яких 10 років. За чутками, всі діти Зіневич – від Тігіпка.
До слова, Сергій Леонідович розлучився з дружиною Вікторією Тігіпко у жовтні 2018 року.