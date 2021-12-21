Перша леді Олена Зеленська показала свою «м'яку силу». Фоторепортаж

«У нашому арсеналі «м’яка сила» – мова культури й гуманітарних проєктів», – повідомила Зеленська

Дружина президента Олена Зеленська взяла участь у конференції послів України, яка відбувається у резиденції «Синьогора» на Прикарпатті. Перша леді провела зустріч саме з подружжями послів, наголосивши, що «дипломатія – в буквальному сенсі сімейна робота».

«Сьогодні провела унікальну зустріч з подружжями послів. Такий захід відбувся вперше, та, сподіваюся, стане традиційним. Бо всім є чим поділитися. Багато в чому відчуваю їх своїми колегами. У нашому арсеналі «м’яка сила» – мова культури й гуманітарних проєктів», – написала Зеленська.

Перша леді повідомила, що окрема частина була присвячена місії, напрямкам діяльності, можливостям, які дає цей статус.

«Чудові спікерки – дружини послів України поділилися власним досвідом та історіями успіху. Також обговорювали, як і через які ініціативи позитивно представляти Україну за кордоном. Говорили про історії впливу українців на країну перебування, про кулінарну дипломатію, адже кухня буває більш промовистою за слова», – повідомила дружина президента.

Зеленська сповістила, що була навіть окрема розмова про моду – тренди в дипломатичному одязі та як не заплутатися в дрес-коді.

«І все це розповідали спеціально запрошені спікери, фахівці у своїй справі», – додала перша леді.

Зеленська також розповіла про свої пріоритетні напрями роботи як першої леді:

реформу шкільного харчування,

впровадження безбар’єрного середовища для всіх,

боротьбу з домашнім насильством.

«Тут нам особливо потрібен успішний закордонний досвід і співпраця, тож просила учасників зустрічі долучатися. На часі й культурна дипломатія – запровадження у визначних туристичних місцях світу аудіогідів українською. За підтримки наших посольств їх стає дедалі більше. Впевнена, разом у нас має вийти, адже «м’яка сила» сильна саме взаєморозумінням та спільними діями», – резюмувала перша леді.

Як відомо, сьогодні стартувала конференція керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

Зеленський на відкритті конференції послів України сказав, що це не з'їзд «політичного бюро ЦК (Центрального комітету)». За словами глави держави, це має бути новий діалог, а не «сухі звіти».

Раніше на Банковій уточнили, що 21-22 грудня в Гуті на Івано-Франківщині відбудеться конференція послів України в іноземних державах.