У чому сила Тимошенко? Психолог вказав три головні риси характеру

Тимошенко має магічну особисту силу, навчена добре маніпулювати та добре контролює внутрішній світ

Не зважаючи на те, що лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко свого часу «вибили» з політики, і вона навіть була ув’язнена, це її психологічно не зламало. Про те, завдяки чому Тимошенко тримається в українській політиці стільки часу розповів політичний психолог Олег Хомяк у програмі «Хард з Влащенко».

Хомяк зазначив, що в Тимошенко магічна особиста сила. Ті, хто з нею спілкувався, говорять про її сильний вплив.

«Це хижак за натурою. А хижак – це людина, яка не живе позицією чи можна про щось жалкувати, чи не можна. На додаток до особистого потенціалу, це людина ще навчена добре маніпулювати… Політик не може не маніпулювати, він повинен це робити. Питання у тому, щоб це було витончено. Не можливо із натовпом, із виборцем без маніпуляцій. Також вона дуже добре контролює внутрішній світ. Тобто, якщо говорити про Тимошенко, то в неї є поняття особистої сили. Вона не зламалася. Її колись вибили із політики, але вона як особистість не зламалася», – констатував Хомяк.

Також психолог зазначив, що у Володимира Зеленського склався ідеальний тандем із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, бо останній схвально реагує на усі вимоги глави держави.

До слова, Тимошенко розповіла, що енергетична криза в країні призводить до її економічного знищення.

Також Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи.



