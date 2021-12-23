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    Подружжя Зеленських привітало українських дипломатів із професійним святом (фото)

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    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті<br /><br /> - Подружжя Зеленських привітало українських дипломатів із професійним святом (фото)
    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті

    фото: president.gov.ua

    Україна цінує своїх дипломатів і дуже на них розраховує – президент

    Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь в урочистостях із нагоди Дня працівників дипломатичної служби, які відбулися в селі Гута Івано-Франківської області. Про це повідомляє сайт глави держави.

    Звертаючись до дипломатів, президент відзначив, що заходи, проведені в межах конференції послів України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави», були наповнені змістом і теплою атмосферою, а також щирим і неформальним спілкуванням.

    «Я хочу сказати, що, незалежно від того місця у світі, де ви працюєте, від вашого рангу, усі українські посли для нашої держави, для мене особисто – надзвичайні. Ви працюєте далеко за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує», – наголосив глава держави.

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    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті фото: president.gov.ua
    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті фото: president.gov.ua
    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті фото: president.gov.ua
    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті фото: president.gov.ua
    Зеленський нагородив дипломатів у Гуті фото: president.gov.ua

    З нагоди професійного свята та за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм президент вручив дипломатам державні нагороди.

    Українських дипломатів також привітали зі святом керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Зокрема, голова Верховної Ради зауважив, що дипломатів порівнюють із солдатами, які перебувають на передовій міжнародних відносин і стримують дипломатичний натиск.

    «Але мені здається, що найбільш українське порівняння для вас – із птахами, які летять з України й точно знають, де їхня рідна земля», – сказав Руслан Стефанчук.

    Нагадаємо, 21 грудня президент Володимир Зеленський відкрив конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

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    Теги: дипломатія свята Володимир Зеленський Україна президент дружина Дмитро Кулеба Андрій Єрмак Руслан Стефанчук Олена Зеленська Денис Шмигаль державні нагороди
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    Подружжя Зеленських привітало українських дипломатів із професійним святом (фото)