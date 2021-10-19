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    Тігіпко вперше показав нову дружину та розповів про незвичний бізнес (відео)

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    У найближчих планах подружжя &ndash; добудувати ферму - Тігіпко вперше показав нову дружину та розповів про незвичний бізнес (відео)
    У найближчих планах подружжя – добудувати ферму
    фото скріншот відео

    Віцепрем’єр часів Януковича уточнив, що у політику повертатися не планує

    Колишній віцепрем’єр України, а нині бізнесмен та банкір Сергій Тігіпко вирішив вивести з тіні свої стосунки з новою дружиною Аллою Зіневич. Нова обраниця на 24 роки молодша за політика. Пара запросила журналістів ТСН на свою буйволину ферму.

    «Ми знайшли гарне місце. Дуже тихе, спокійне і для того, щоб людям було цікаво їздити, вирішили зробити ферму. Поки що це не бізнес, це хобі», – розповів Тігіпко.

    З нинішньою дружиною Тігіпко виховує трьох синів: старшому 10 років, середньому 9, молодшому – 5. Від питання скільки років вони уже разом – ухиляються. Лише зізнаються, що познайомилися не в Україні.

    Але охоче подружжя розповідає про власну ферму. Тут 85 буйволів. Збудували її три роки тому. Аби навчитися робити сир, запрошували професора з Італії. Розповіли, чим буйволине молоко унікальне. «Приблизно 9% жирність в нього, у нього практично нема козеїну, і в нього в 6 разів менше холестерину, ніж у коров’ячому молоці. Тому на Кавказі це називають «молоко старих». Чому – тому що дуже унікальне співвідношення кальцію і фосфору», – уточнив Тігіпко.

    Власною продукцією і харчуються. Тігіпко уточнив, що у політику повертатися не планує.

    «Раніше в Україні була можливість займатися і бізнесом, і політикою. Зараз це неможливо робити і я вважаю, що це мінус», – зазначив він.

    У найближчих планах подружжя – добудувати ферму.

    Нагадаємо, віцепрем’єр часів Януковича був одружений двічі. Від першого шлюбу має доньку Ганну. З другою дружиною Вікторією Тігіпко розлучився у 2018 році. Новій дружині банкіра 37 років. Вона має власне бістро в Києві. У минулому брала участь у конкурсах краси та працювала моделлю.

    Як раніше повідомлялося, експрем’єр і банкір Сергій Тігіпко вперше з’явився на публіці з новою дружиною Аллою Зіневич на конкурсі «Міс Україна Всесвіт»-2021, який відбувся 15-го жовтня в одному з готелів Києва.

    Теги: бізнес політика Сергій Тігіпко
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    Тігіпко вперше показав нову дружину та розповів про незвичний бізнес (відео)