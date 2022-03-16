«Думал, тут отсидимся»: окупант розповів про втрати та жах перед українцями (відео)

Російські військові деморалізовані

Знаєте, як справи в російських загарбників в Україні? СБУ перехопила розмову переляканих російських окупантів, з якої стає очевидно, що справи у них не дуже.

«Х**во, п**да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори», − просить окупант із перехопленої розмови.

«Що ж, «нікому нє гаварі» не вийшло. Слухайте, коментуйте і поширюйте це відео. Бо воно про те, що загарбник уже боїться наших воїнів. І правильно робить!», − заявили в пресслужбі СБУ.

УВАГА!!! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!

Нагадаємо, в Росії почалося «казкове» життя. СБУ перехопило розмову окупанта з матір'ю, з якої стало зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Принаймні, поки вистачить.

«Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде», − бідкається матір російського окупанта своєму сину і питає, коли вже вони нарешті візьмуть Київ, аби це все скінчилось.