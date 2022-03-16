На Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см

Обидва літаки було ліквідовано та вони впали в Чорне море

Літаки окупантів хотіли атакувати село в Одеській області

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см.

«Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області», – йдеться у повідомленні Командування у фейсбуці.

Зазначається, що зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування «Південь» обидва літаки ліквідував.

«Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море», – йдеться в повідомленні.

Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.