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    На Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см

    Обидва літаки було ліквідовано та вони впали в Чорне море - На Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см
    Обидва літаки було ліквідовано та вони впали в Чорне море
    фото: facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Літаки окупантів хотіли атакувати село в Одеській області

    У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см.

    «Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області», – йдеться у повідомленні Командування у фейсбуці.

    Зазначається, що зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування «Південь» обидва літаки ліквідував.

    «Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море», – йдеться в повідомленні.

    Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

    Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

    Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

    Теги: росія війна Одещина літак військові Україна
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    На Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см