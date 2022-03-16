Над Черкащиною військові збили ворожу ракету

Це вже друга російська ракета, яку збили наші сили ППО над Черкаською областю

Потерпілих серед населення немає

У небі над Черкаською областю українські військові збили ворожу ракету. ЇЇ уламки впали на електродроти й спричинила загоряння трави. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Черкаській області.

«Уламки пошкодили лінію електропередач та сталося загоряння трави. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області локалізували займання. Зараз енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень. Потерпілих серед населення немає. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Це вже друга російська ракета, яку збили наші сили ППО над Черкаською областю.

Нагадаємо, у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см. Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів». Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.