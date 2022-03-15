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    «Коли вже візьмете Київ?»: мати окупанта незадоволена ростом цін у Росії (відео)

    Росіян, схоже, не цікавить, що їх армія гине за просто так. Їх більше ціни турбують - «Коли вже візьмете Київ?»: мати окупанта незадоволена ростом цін у Росії (відео)
    Росіян, схоже, не цікавить, що їх армія гине за просто так. Їх більше ціни турбують
    фото з відкритих джерел

    Звичайні росіяни починають відчувати на собі західні санкції

    В Росії почалося «казкове» життя. СБУ перехопило розмову окупанта з матір'ю, з якої стало зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Принаймні, поки вистачить.

    «Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде», − бідкається матір російського окупанта своєму сину і питає, коли вже вони нарешті візьмуть Київ, аби це все скінчилось.

    Мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що «..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально».

    Син, який вже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: «Та ну, не. Это все пи*добольный ящик».

    Нагадаємо, на одній з перехоплених розмов, окупант розповідає, що його знайомих, які хотіли втекти з української території назад до Росії, розстріляли свої ж.

    «Хочу назад. Всі хочуть. Булдачієв втік і через це його вбили. Равшан теж звалив і його вбили. Їх розстріляли», – розповів російський окупант.

    Теги: росія окупанти СБУ пропаганда війна ціни #stoprussia
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    «Коли вже візьмете Київ?»: мати окупанта незадоволена ростом цін у Росії (відео)