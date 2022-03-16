Санкції почали працювати: Росія вже відчуває на собі наслідки дефолту

Смерть економіки Росії може бути зупинена лише смертю Путіна

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А будет ли сегодня дефолт России?

За такой вопрос еще полгода назад аналитика могли записать в профнепригодные. Банкира уволить. Инвестора поднять на смех. А сегодня этот вопрос не имеет значения.

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…

Будет ли дефолт сегодня в России, не будет ли дефолта – это значения не имеет.

Почему? Потому что все последствия дефолта уже есть в российской экономике. И чисто технический вопрос, захотят ли русские или нет платить сейчас купон (процент) по своим еврооблигациям. И да, деньги у них есть. Пока что есть. И речь идет исключительно о желании или не желании платить. Если они заплатят в рублях – то это тоже дефолт. Потому что с таким же успехом можно платить ракушками.

Но ключевое, что экономические последствия дефолта уже есть.

Почему? Потому что санкции уже начали работать.

И это только начало.

Вот на этой неделе ЕС вводит новые санкции. Передавая привет российским металлургам. Которые теперь только в своих снах будут видеть доступ к европейскому рынку. А экспорт металлургии – это, напомним, второй по масштабам обьем экспортной валютной выручки.

Пока еще не все потенциальные санкции введены. Украина продолжает требовать тотальный бан на банковскую систему. Пока, к сожалению, под санкции попала только часть банковской системы, ведомая банком ВТБ. Но отсутсвие тотального отключения российских банков, в том числе от системі Свифт, делает эти санкции малоэффективными. Тем более, не попал в растрельний список российских Сбербанк. И не забіваем про полное эмбарго. Пока оно не действует, железний экономический занавес вокруг Росии остается дырявим.

Но. Но все равно удар по российской экономике нанесен колоссальный. В принципе еще никогда такую относительно большую экономику (относительно – потому что ВВП России не сильно отличается от ВВП Испании, например) и очень интегрированную в мировую экономику не отключали так стремительно. Да, санкции на Иран были сильнее, но Иран всегда был больше вещью в себе. Но это, одновременно, усложняет оценку того, что может случится с российской экономикой. Нет прецедентов. Нет моделей. Невозможно расчитать, как сильно ударит по Росии введенные санкции.

Всем ясно, что будет больно. Но насколько больно не ясно. А то, что вторжение в Украину вызревало всего в нескольких не самых здорових головах привело к тому, что и в Росси экономические власти не готовились. А значит начинается тотальний экспромт.

Но общий сценарий ясен. Санкции и контрсанкции приведут к девальвации. Уже привели, причем как в официальном пространстве, где девальвация ограничена. Так и в реальном, ведь реальний курс рубля теперь имеет мало общего с официальним. Это вызовет инфляцию. Усиленную уходом многих корпораций из России. Дефицит – такое приятное слово для фанатов СССР. А затем пойдут увольнения. Как в результате ухода компаний, так и в результате разрыва множества производственных цепочек. Ведь Россия была часть системы мировой экономики. Как пример, отпуск для сотрудников Автоваза. И это даже не иностранная компания.

В общем, была история про участника глобальной экономики. А теперь превращается в простой придаток Китая.

А потом просто в результате глубокого экономического кризиса люди начнут терять работу. Тот самый глубинный народ, что зигует новым фашистким символам Z и поддерживает Путина.

И мы уже видим, что процес пошел. Всего 3 недели и уже бабы (не женщины, простите, а именно бабы) деруться за банку горошка в одном месте, за сахар в другом, ищут гречку в третьем и не находят. А цены на множество товаров уже выросли вплоть до 50%. Сами олигархи переодически выходят с заявлениями, которые вряд ли понравятся Кремлю. И это только начало.

Так что будет ли дефолт России это не так и принципиально теперь. Ведь все последствия дефолта и так уже есть в экономике. Поэтому если Россия не пожелает заплатить (деньги платить у них сейчас есть, вопрос в желании), то будет дефолт. Формальний. Могут потянуть еще месяц, если не станут платить сегодня рублями. А могут даже заплатить. Но моральний дефолт и так состоялась. А это очень важно в современно мире. Где изоляция смерти подобна. И смерть экономики России может быть остановлена только смертью Путина.

Сейчас больно Украине. И больно России. В экономике в том числе. Но это разная боль. Украина как парень, сломавший ногу. Очень больно, трудно даже передвигаться, но доктор обещает, что через полгода ты сможешь бегать. А поддержка западных партнеров будет колоссальной. А вот у российской экономики диагностировали рак третьей степени. И если не ампутировать Путина, то летальний конец неизбежен.

И да, на развалинах российской экономики что-то будет. Какая то экономика. Но это будет уже совсем другая история. И совсем другой уровень жизни. И это будет частью расплаты всех россиян за преступления их страны в Украине. И это справедливо. Платить должны все.

Джерело: блог Сергія Фурси

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