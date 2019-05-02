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    У світі

    В Ізраїлі заявили про ракетний обстріл з Сектора Гази

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    У Палестині заявили, що ракети були випущені у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС - В Ізраїлі заявили про ракетний обстріл з Сектора Гази
    У Палестині заявили, що ракети були випущені у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС

    У військовому відомстві Ізраїлю заявили про те, що вранці у четвер, 2 травня, спрацювали сигнали повітряної тривоги

    В Армії оборони Ізраїлю заявили, що з території Сектора Гази по Ізраїлю було запущено дві ракети. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

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    Зазначається, що у військовому відомстві заявили про те, що вранці у четвер, 2 травня, в регіональних радах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги.

    «Сім'ї на півдні Ізраїлю прокинулися від звуків сирен повітряної тривоги після того, як дві ракети були запущені з Сектора Гази по Ізраїлю, - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

    Водночас у Палестині заявили, що ракети були випущені у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.

    Раніше повідомлялося, що Ізраїль у відповідь завдав авіаударів по цілям ХАМАС. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що запуск ракет по території Сектора Гази був заходами у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснений раніше з території Сектора Гази в бік Ізраїлю.

    Нагадаємо, 25 березня 2019 з Сектора Гази вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. В результаті ракетного обстрілу в Ізраїлі постраждали шестеро осіб.

    Зазначимо, що раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі Сектора Гази.

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