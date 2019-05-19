Феєричний виступ Вірки Сердючки на «Євробаченні» у Тель-Авіві (відео)



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Виступ Вірки Сердючки відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного

Виступ Сердючки у фіналі конкурсу буквально підірвав зал і став одним з найяскравіших моментів гала-концерту

Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним ім'ям Вірка Сердючка, виступив на «Євробаченні-2019» в Ізраїлі з піснею переможниці 2018 року Нетти Барзілай Тoy.

Виступ Сердючки у фіналі конкурсу буквально підірвав зал і став одним з найяскравіших моментів гала-концерту.

Сердючка вийшла на сцену в традиційному образі, із зіркою на голові і величезними окулярами на обличчі. Заспівавши запальні рядки пісні Тoy, Андрій Данилко створив фурор в залі: глядачі танцювали, підспівували, а потім довго аплодували українському співакові.

Виступ відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного.

Виступ Сердючки з 6:40 хв





Пісню Вірки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, в свою чергу, заспівала Елені Фурейра з Кіпру (друге місце на «Євробаченні-2018»).

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.

Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.