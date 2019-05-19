Феєричний виступ Вірки Сердючки на «Євробаченні» у Тель-Авіві (відео)
-
Розсилка
Виступ Вірки Сердючки відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного
Виступ Сердючки у фіналі конкурсу буквально підірвав зал і став одним з найяскравіших моментів гала-концерту
Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним ім'ям Вірка Сердючка, виступив на «Євробаченні-2019» в Ізраїлі з піснею переможниці 2018 року Нетти Барзілай Тoy.
Виступ Сердючки у фіналі конкурсу буквально підірвав зал і став одним з найяскравіших моментів гала-концерту.
Сердючка вийшла на сцену в традиційному образі, із зіркою на голові і величезними окулярами на обличчі. Заспівавши запальні рядки пісні Тoy, Андрій Данилко створив фурор в залі: глядачі танцювали, підспівували, а потім довго аплодували українському співакові.
Verka Serduchka performing @NettaBarzilai's Toy was everything!#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/i1nYAa8s1V— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
Виступ відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного.
Виступ Сердючки з 6:40 хв
Пісню Вірки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, в свою чергу, заспівала Елені Фурейра з Кіпру (друге місце на «Євробаченні-2018»).
Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.
До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.
Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.
Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».
Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.