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    Феєричний виступ Вірки Сердючки на «Євробаченні» у Тель-Авіві (відео)

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    <p>Виступ Вірки Сердючки відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> - Феєричний виступ Вірки Сердючки на «Євробаченні» у Тель-Авіві (відео)

    Виступ Вірки Сердючки відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного   

    Виступ Сердючки у фіналі конкурсу буквально підірвав зал і став одним з найяскравіших моментів гала-концерту

    Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним ім'ям Вірка Сердючка, виступив на «Євробаченні-2019» в Ізраїлі з піснею переможниці 2018 року Нетти Барзілай Тoy.

    Виступ Сердючки у фіналі конкурсу буквально підірвав зал і став одним з найяскравіших моментів гала-концерту.

    Сердючка вийшла на сцену в традиційному образі, із зіркою на голові і величезними окулярами на обличчі. Заспівавши запальні рядки пісні Тoy, Андрій Данилко створив фурор в залі: глядачі танцювали, підспівували, а потім довго аплодували українському співакові.

    Виступ відбувся в рамках перфомансу в кінці фіналу, де зірки конкурсу виконували пісні один одного.

    Виступ Сердючки з 6:40 хв


    Пісню Вірки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, в свою чергу, заспівала Елені Фурейра з Кіпру (друге місце на «Євробаченні-2018»).

    Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

    До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.

    Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

    Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

    Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.

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