Стало відомо, які пісні Мадонна заспіває на «Євробаченні»
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Глядачі фіналу «Євробачення-2019» першими почують ексклюзивний трек Мадонни з її нового альбому Madame X, який вийде 14 червня
У фіналі музичного конкурсу «Євробачення-2019» американська поп-зірка Мадонна виконає пісні Like a Prayer і Future.
Про це стало відомо під час трансляції Євробачення.
«Глядачі фіналу «Євробачення-2019» першими почують ексклюзивний трек Мадонни Future з її нового альбому Madame X, який вийде 14 червня», - йдеться в повідомленні.
Сингл Future співачка виконає в дуеті з американським репером Quavo.
У цьому році знаменитій пісні Like a Prayer виповнюється 30 років, чому і присвячено виступ співачки в Тель-Авіві.
Раніше повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на «Євробаченні», де презентує свою нову пісню.
Щоправда, виступ поп-діви був під питанням.
Нагадаємо, вже визначилися усі фіналісти «Євробачення-2019».
Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.