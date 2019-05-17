Стало відомо, які пісні Мадонна заспіває на «Євробаченні»



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Глядачі фіналу «Євробачення-2019» першими почують ексклюзивний трек Мадонни з її нового альбому Madame X, який вийде 14 червня

У фіналі музичного конкурсу «Євробачення-2019» американська поп-зірка Мадонна виконає пісні Like a Prayer і Future.

Про це стало відомо під час трансляції Євробачення.

«Глядачі фіналу «Євробачення-2019» першими почують ексклюзивний трек Мадонни Future з її нового альбому Madame X, який вийде 14 червня», - йдеться в повідомленні.

Сингл Future співачка виконає в дуеті з американським репером Quavo.

У цьому році знаменитій пісні Like a Prayer виповнюється 30 років, чому і присвячено виступ співачки в Тель-Авіві.

Раніше повідомлялося, що співачка Мадонна збирається виступити на «Євробаченні», де презентує свою нову пісню.

Щоправда, виступ поп-діви був під питанням.

Нагадаємо, вже визначилися усі фіналісти «Євробачення-2019».

Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.