  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Музиканти з Ісландії підняли на «Євробаченні» в Тель-Авіві прапор Палестини

    • Розсилка
    <p>Група Hatari з прапором Палестини під час оголошення результатів &laquo;Євробачення-2019&raquo;</p> - Музиканти з Ісландії підняли на «Євробаченні» в Тель-Авіві прапор Палестини

    Група Hatari з прапором Палестини під час оголошення результатів «Євробачення-2019»

    Чи настануть за політичну витівку санкції для ісландського мовника, поки невідомо

    Музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.

    Музиканти, які позиціонують себе як антиглобалістів та антикапіталістів, погодилися не йти проти правил і не робити політичних заяв на конкурсі. Однак порушили цю обіцянку під час фіналу. Коли ведучі повідомили, скільки балів музиканти отримали від глядачів, камеру направили на Hatari, які з байдужими обличчями тримали в руках стрічку в кольорах палестинського прапора.

    Чи настануть за цим якісь санкції для ісландського мовника, поки невідомо. Але зазначимо, що в 2017 році під час проведення «Євробачення» в Києві організатори заборонили представнику Португалії Сальвадору Собралу надягати светр з написом на захист біженців на заходи конкурсу.

    Нагадаємо, у Ізраїлю з Палестиною понад півстоліття триває військовий конфлікт. В тому числі через території колишнього британського мандата Палестина і юрисдикцію Єрусалиму.

    Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

    Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

    Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

    Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.

    Читайте також
    Євробачення Ізраїль музика конкурс прапор Ісландія політика Палестина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ