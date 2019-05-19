Музиканти з Ісландії підняли на «Євробаченні» в Тель-Авіві прапор Палестини



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Група Hatari з прапором Палестини під час оголошення результатів «Євробачення-2019»

Чи настануть за політичну витівку санкції для ісландського мовника, поки невідомо

Музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.

Музиканти, які позиціонують себе як антиглобалістів та антикапіталістів, погодилися не йти проти правил і не робити політичних заяв на конкурсі. Однак порушили цю обіцянку під час фіналу. Коли ведучі повідомили, скільки балів музиканти отримали від глядачів, камеру направили на Hatari, які з байдужими обличчями тримали в руках стрічку в кольорах палестинського прапора.

Чи настануть за цим якісь санкції для ісландського мовника, поки невідомо. Але зазначимо, що в 2017 році під час проведення «Євробачення» в Києві організатори заборонили представнику Португалії Сальвадору Собралу надягати светр з написом на захист біженців на заходи конкурсу.

Нагадаємо, у Ізраїлю з Палестиною понад півстоліття триває військовий конфлікт. В тому числі через території колишнього британського мандата Палестина і юрисдикцію Єрусалиму.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.