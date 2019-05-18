Білорусь усунули від голосування у фіналі «Євробачення»



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Фінал музичного конкурсу розпочнеться сьогодні о 22:00

У фіналі Білорусія все одно буде голосувати, проте при розподілі балів будуть враховуватися тільки голоси телеглядачів

Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019», фінал якого пройде сьогодні ввечері в Ізраїлі. Відповідну інформацію Європейський мовний союз (EBU) підтвердив виданню Eurovoix.

Приводом для цього став витік інформації про голосування національного журі, результати якого повинні бути засекречені до фіналу. Ці дані підтвердили організатори конкурсу.

Члени журі голосують не в прямому ефірі, а за день до цього, під час спецвиступів учасників конкурсу. Нацжюри від кожної країни відправляє свої оцінки в EBU, які підсумовують ці дані з результатами глядацького голосування і виставляють остаточний бал.

У фіналі Білорусія все одно буде голосувати, проте при розподілі балів будуть враховуватися тільки голоси телеглядачів.

Нагадаємо, вже визначено порядок виходу країн-учасниць «Євробачення-2019» на сцену у фіналі 18 травня.

Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.

Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.