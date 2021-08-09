Фермер показав, як завдяки коровам зробити оригінальну пропозицію одружитися (відео)

Хлопець написав для своєї дівчини послання на шерсті корів: «Ти вийдеш за мене заміж?»

Молода пара займається сільським господарством, тож допомога корів була спланованою

24-річний фермер Льюїс Уайт вигадав, як оригінально зробити пропозицію своїй дівчині Емілі Френсіс. Для цього йому знадобилися корови, крейдяна фарба та каблучка, пише The Mirror.

З самого ранку Льюїс разом з другом написав на шерсті двох корів: «Ти вийдеш за мене заміж?».

Після цього хлопець повернувся додому, щоб розбудити Емілі та попросив її вийти в поле. Там дівчина побачила послання на коровах та Льюїса, який стояв на одному коліні з каблучкою в руках. Дівчина відповіла: «Так».

«Місяць тому в мене виникла ідея пропозиції за участю корів. Я подумав, що це буде чудово, адже ми разом їх купили та виростили. Спочатку план полягав у тому, щоб кожне слово написати на окремій корові, але тварини ніяк не хотіли стояти на одному місці. Тоді ми з другом написали слова тільки на двох коровах», – пояснив Льюїс.

«Я розбудив її о 6:30 ранку. Емілі не знала, що відбувається. Вона вийшла напівсонної та все ще була одягнена в піжаму. Проте коли зрозуміла, що відбувається, то відразу підбадьорилася», – пригадав Льюїс.

Відомо, що Емілі раніше працювала перукарем. Проте після знайомства з Льюїсом зацікавилася сільським господарством та переїхала до нього на сімейну ферму.

До слова, у Єгипті молода наречена померла через годину після весілля.

Джерело: 24tv.ua