У Єгипті молода наречена померла через годину після весілля

Після весілля наречена відчула виснаження і різкий біль у животі і грудях

Подія шокувала все село, майже всі жителі якого прийшли попрощатися з дівчиною

У Єгипті 21-річна наречена Ісра Шаабан померла від серцевого нападу всього через годину після весілля, її поховали наступного дня. Про це повідомляє The Sun.

Зазначається, що дівчина скаржилася на втому, коли заходила до свого нового будинку в селі Медум в провінції Бені-Суейф, що на півночі Єгипту.

Незабаром молода наречена відчула різкий біль в грудях, її довелося госпіталізувати. Пацієнтка померла в лікарні.

«Вчора ми були на весіллі Ісри, де всі були щасливі, сьогодні ми поховали її», – розповів двоюрідний брат єгиптянки Мохаммад Хамед.

За інформацією ЗМІ, подія шокувала все село, майже всі жителі якого прийшли попрощатися з Ісрою.

«Після весілля наречена відчула виснаження і різкий біль у животі і грудях. Вона попросила свою сім'ю не залишати її. Наречену доставили до лікарні, де вона випустила останній подих», – розповів один із жителів Медума.

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