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    У Чернівцях ув’язнений одружився у СІЗО. Унікальні кадри церемонії

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    Адміністрація підтримала прагнення ув'язненого створити сім'ю, бо це, на їхню думку, позитивно вплине на чоловіка - У Чернівцях ув’язнений одружився у СІЗО. Унікальні кадри церемонії
    Адміністрація підтримала прагнення ув'язненого створити сім'ю, бо це, на їхню думку, позитивно вплине на чоловіка
    Фото: Чернівецький слідчий ізолятор/Facebook

    Керівництво установи привітало подружжя зі значущою подією у їх житті

    У слідчому ізоляторі Чернівців зіграли весілля. Створити нову сім’ю вирішив один із ув’язнених. Про це ідеться на сторінці установи у Facebook.

    Реєстрація шлюбу відбулася 29 липня, виїзну церемонію провела представниця відділу Державної реєстрації актів цивільного стану.

    Керівництво установи привітало подружжя зі значущою подією у їх житті.

    «Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі», – ідеться на сторінці СІЗО.

    Раніше під час весілля у Чернівецькій області 27-річний наречений стріляв з автомата у повітря. Проїжджаючи весільним кортежем у селі Нижні Петрівці, чоловік зробив кілька пострілів, знявши це все на відео. Побачивши відеозапис інциденту, поліція встановила причетних до стрілянини осіб і провела у їхніх помешканнях низку обшуків. У нареченого вилучили автомобіль, а в його 33-річного друга кілька одиниць зброї. Самому нареченому за стрілянину на весіллі загрожує до семи років ув’язнення.

    Нагадаємо, у Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику.

    Теги: СІЗО весілля автомобіль Facebook поліція чоловік повітря реєстрація час звільнення
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    У Чернівцях ув’язнений одружився у СІЗО. Унікальні кадри церемонії