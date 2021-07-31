У Чернівцях ув’язнений одружився у СІЗО. Унікальні кадри церемонії

Керівництво установи привітало подружжя зі значущою подією у їх житті

У слідчому ізоляторі Чернівців зіграли весілля. Створити нову сім’ю вирішив один із ув’язнених. Про це ідеться на сторінці установи у Facebook.

Реєстрація шлюбу відбулася 29 липня, виїзну церемонію провела представниця відділу Державної реєстрації актів цивільного стану.

Керівництво установи привітало подружжя зі значущою подією у їх житті.

«Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі», – ідеться на сторінці СІЗО.

Раніше під час весілля у Чернівецькій області 27-річний наречений стріляв з автомата у повітря. Проїжджаючи весільним кортежем у селі Нижні Петрівці, чоловік зробив кілька пострілів, знявши це все на відео. Побачивши відеозапис інциденту, поліція встановила причетних до стрілянини осіб і провела у їхніх помешканнях низку обшуків. У нареченого вилучили автомобіль, а в його 33-річного друга кілька одиниць зброї. Самому нареченому за стрілянину на весіллі загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику.