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    Гостомель зараз. Моторошні кадри нашої «Мрії» (відео)

    &laquo;Мрія&raquo; була знищена. Але українська Мрія досі жива! - Гостомель зараз. Моторошні кадри нашої «Мрії» (відео)
    «Мрія» була знищена. Але українська Мрія досі жива!
    скріншот з відео

    Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

    З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на суверенну територію України Гостомель був атакований окупантами.

    Українські захисники мужньо відбивали атаки ворога і нарешті змогли звільнити місто від путінської орди.

    На жаль, окупація не пройшла безслідно.

    Місто показали з висоти пташиного польоту. На кадрах видно зруйнований літак Ан-225 «Мрія», розбиті житлові квартали та інші будівлі.

    Нагадаємо, Гостомельський плацдарм став одним із перших об’єктів, атакованих російськими окупантами. У місті вже більше місяця точаться бої.

    Уся критична інфраструктура знищена, у місті гуманітарна катастрофа.

    Міноборони нагадує, що російські загарбники вбили голову Гостомельської громади, вбивали пенсіонерів, знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», стайню «Олександрія».

    Теги: росія окупанти катастрофа війна Київщина Україна інфраструктура окупація #stoprussia
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    Гостомель зараз. Моторошні кадри нашої «Мрії» (відео)