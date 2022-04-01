Гостомель зараз. Моторошні кадри нашої «Мрії» (відео)

«Мрія» була знищена. Але українська Мрія досі жива!

Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на суверенну територію України Гостомель був атакований окупантами.

Українські захисники мужньо відбивали атаки ворога і нарешті змогли звільнити місто від путінської орди.

На жаль, окупація не пройшла безслідно.

Місто показали з висоти пташиного польоту. На кадрах видно зруйнований літак Ан-225 «Мрія», розбиті житлові квартали та інші будівлі.

Нагадаємо, Гостомельський плацдарм став одним із перших об’єктів, атакованих російськими окупантами. У місті вже більше місяця точаться бої.

Уся критична інфраструктура знищена, у місті гуманітарна катастрофа.

Міноборони нагадує, що російські загарбники вбили голову Гостомельської громади, вбивали пенсіонерів, знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», стайню «Олександрія».