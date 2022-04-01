Гостомель зараз. Моторошні кадри нашої «Мрії» (відео)
Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на суверенну територію України Гостомель був атакований окупантами.
Українські захисники мужньо відбивали атаки ворога і нарешті змогли звільнити місто від путінської орди.
На жаль, окупація не пройшла безслідно.
Місто показали з висоти пташиного польоту. На кадрах видно зруйнований літак Ан-225 «Мрія», розбиті житлові квартали та інші будівлі.
Нагадаємо, Гостомельський плацдарм став одним із перших об’єктів, атакованих російськими окупантами. У місті вже більше місяця точаться бої.
Уся критична інфраструктура знищена, у місті гуманітарна катастрофа.
Міноборони нагадує, що російські загарбники вбили голову Гостомельської громади, вбивали пенсіонерів, знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», стайню «Олександрія».