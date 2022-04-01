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    Путіна можуть вбити або відсторонити від влади – екскерівник розвідки Британії

    Путіна можуть вбити або відсторонити від влади – екскерівник розвідки Британії
    фото з відкритих джерел

    Війна в Україні «закінчиться якоюсь угодою»

    Президент країни-окупанта Володимир Путін не візьме участі в укладенні мирної угоди по закінченню війни проти України, оскільки його можуть відсторонити від влади або вбити його ж оточення. Таке припущення зробив колишній співробітник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, повідомляє Sky News.

    «Я не бачу, як ми можемо довіряти Путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи надалі», – сказав Стіл.

    На питання журналіста, як завершиться війна РФ проти України, і якщо мирні переговори будуть зірвані через те, що Путін зайшов надто далеко, він відповів, що «все закінчиться якоюсь угодою».

    «Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна... Думаю, що він цілком може бути відсторонений від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбитий своїми людьми», – допускає Стіл.

    Нагадаємо, є певні ознаки того, що російський диктатор Володимир Путін самоізолювався. Таку заяву зробив американський лідер Джо Байден.

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    Теги: росія окупанти війна путін Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Путіна можуть вбити або відсторонити від влади – екскерівник розвідки Британії