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    Хірург з Німеччини безкоштовно оперує дітей в Україні

    Пластичний хірург із Франкфурта-на-Майні приїздить у Львів
    Він безкоштовно робить операції дітям із вадами зовнішності. Уперше Клаус Екснер познайомився з львівськими колегами у 2012 році, під час Євро-2012. Прибувши до Львова, німецький хірург не лише хотів подивитися футбол, а й познайомитися з львівськими колегами, про яких йому багато розповідав його брат, відомий ортопед з Цюриха, який не раз бував у
    • Сьогодні, 10:43
    • Розсилка
    Клаус Екснер
    Клаус Екснер

    Пластичний хірург із Франкфурта-на-Майні приїздить у Львів

    Він безкоштовно робить операції дітям із вадами зовнішності.

    Уперше Клаус Екснер познайомився з львівськими колегами у 2012 році, під час Євро-2012. Прибувши до Львова, німецький хірург не лише хотів подивитися футбол, а й познайомитися з львівськими колегами, про яких йому багато розповідав його брат, відомий ортопед з Цюриха, який не раз бував у Львові, знайомий з завідувачем опікового центру Василем Савчиним. Саме він і запропонував доктору Клаусу долучитися до хорошої справи, оскільки в Україні, зокрема і у Львові, є багато пацієнтів з різними вадами обличчя, яким конче потрібна його допомога, бо зробити такі операції за кордоном у них нема фінансової можливості.

    З цього часу пластичний хірург часто навідується до Львова. 

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    Джерело: Deutsche Welle

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    здоров'я Львівщина медицина Львів
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