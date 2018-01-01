Хірург з Німеччини безкоштовно оперує дітей в Україні
- Сьогодні, 10:43
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Пластичний хірург із Франкфурта-на-Майні приїздить у Львів
Він безкоштовно робить операції дітям із вадами зовнішності.
Уперше Клаус Екснер познайомився з львівськими колегами у 2012 році, під час Євро-2012. Прибувши до Львова, німецький хірург не лише хотів подивитися футбол, а й познайомитися з львівськими колегами, про яких йому багато розповідав його брат, відомий ортопед з Цюриха, який не раз бував у Львові, знайомий з завідувачем опікового центру Василем Савчиним. Саме він і запропонував доктору Клаусу долучитися до хорошої справи, оскільки в Україні, зокрема і у Львові, є багато пацієнтів з різними вадами обличчя, яким конче потрібна його допомога, бо зробити такі операції за кордоном у них нема фінансової можливості.
З цього часу пластичний хірург часто навідується до Львова.
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Джерело: Deutsche Welle